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Göksun'da sonbahar, vadileri sarı-yeşil bir palete dönüştürdü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sonbahar, vadileri ve ormanları sarı-yeşil tonlara çevirerek dere yatakları ve gün batımıyla birleşen kartpostal manzaralar sundu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Göksun'da sonbahar, vadileri sarı-yeşil bir palete dönüştürdü

göksun'da sonbahar manzarası:

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde mevsim geçişiyle doğa yeni bir görünüm kazandı. İlçe genelindeki vadiler ve ormanlık alanlar, sonbaharın etkisiyle sarının ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek görsel açıdan zengin kareler sunuyor.

vadi ve ormanlarda renk cümbüşü:

Vadi boyunca uzanan kavak ağaçları ile sık orman dokusu, özellikle yüksek sırtlardan bakıldığında adeta bir resim tablosunu andırıyor. Yerel kaynaklara göre bu değişim, yükselen rakımlı alanlarda daha belirgin hale geliyor ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

dere kenarları ve gün batımı etkisi:

Dere yataklarının kenarında sıralanan sararmış ağaçlar, gün batımının yumuşak ışığıyla birleştiğinde sahneye sıcak bir duygu katıyor. Bu görüntüler, bölgenin doğal dokusunu vurgularken görenleri mest etti ifadesini hak edecek kareler ortaya çıkarıyor.

Göksun'un doğal güzellikleri, sonbaharın getirdiği bu renk değişimiyle ilçeyi ziyaret etmek isteyenler için çekici bir görsel deneyim sunuyor. Mevsimsel dönüşüm, hem yerel yaşamı hem de doğa fotoğrafçılığını zenginleştiriyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE SONBAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE DOĞADA YAŞANAN RENK CÜMBÜŞÜ...

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE SONBAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE DOĞADA YAŞANAN RENK CÜMBÜŞÜ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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