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Samsun'da geleceğe nefes: 20 bölgede 45 bin 500 fidan dikildi

Samsun'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 20 bölgede düzenlenen etkinlikte toplam 45 bin 500 fidan dikildi; Avdan Mahallesi'ne 5 bin fidan verildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'da geleceğe nefes: 20 bölgede 45 bin 500 fidan dikildi

Samsun'da ağaçlandırma seferberliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Samsun genelinde gerçekleştirilen etkinliklerde 20 bölgede toplam 45 bin 500 fidan toprakla buluştu. Etkinliklerin en kapsamlısı İlkadım ilçesi Avdan Mahallesi'ndeki alanda düzenlendi; programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, protokol üyeleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.

Vali Orhan Tavlı'nın mesajı:

Vali Tavlı konuşmasında ormanların yalnızca birer ağaç topluluğu değil, aynı zamanda yaşam kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Etkinliğin ülke çapında yürütülen 'Yeşil Vatan Seferberliği' kapsamında yürütüldüğünü belirten Tavlı, 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' mottosuyla yürütülen çalışmanın önemine dikkat çekti ve atalarımızdan miras kalan toprak, ağaç ve orman sevgisini yaşatmanın sorumluluğunu hatırlattı. Konuşmasında ayrıca çocuklarla birlikte fidan dikmenin taşıdığı sembolik değere değinerek genç nesillerin bu çabanın teminatı olduğunu ifade etti.

Avdan Mahallesi uygulaması ve türler:

Avdan Mahallesi'ndeki 25 dönümlük ağaçlandırma sahasında toplam 5 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu alana dikilen türler arasında sedir, mavi servi, karaçam, fıstıkçamı, ıhlamur ve akçaağaç yer aldı; özellikle karbon tutma kapasitesi yüksek türlere öncelik verildi.

Programda görev alan çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu da alanda fidan dikimi yaparak çalışmalara destek verdi. Öğrenciler etkinliği keyifli bulduklarını, doğaya katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ise orman yönetimi ve ağaçlandırma çalışmalarının geleceğe temiz bir emanet bırakma amacı taşıdığını vurguladı. Gün, saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından fidan dikimiyle sona erdi ve şehir genelinde yürütülen faaliyetlerle toplam 45 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğu açıklandı.

SAMSUN&#039;DA, &quot;11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ&quot; ÇERÇEVESİNDE 20 BÖLGEDE 45 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA...

SAMSUN'DA, "11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ" ÇERÇEVESİNDE 20 BÖLGEDE 45 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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