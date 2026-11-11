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Kars’ta 25 bin fidanla meyve odaklı ağaçlandırma seferberliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kars’ta 25 bin fidan toprakla buluştu; Kafkas Üniversitesi'nde 400 meyve fidanı dikildi, bakım Kızılay gönüllülerinde.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Kars’ta 25 bin fidanla meyve odaklı ağaçlandırma seferberliği

Kars’ta 11 Kasım etkinliği

Kars’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen programda 25 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Kafkas Üniversitesi Kampüs Alanı'nda saat 11.11'de başladı. Programa Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

etkinlik ve dikim:

Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar el ele vererek fidan dikti; dikim sırasında fidanlara can suyu verildi ve ağaçlandırmanın önemi vurgulandı. Yetkililer, Kars’ın coğrafi ve iklim koşullarına göre meyve fidanlarına öncelik verileceğini, yüksek rakımlı alanlarda ise çam türlerinin tercih edileceğini bildirdi.

Vali Ziya Polat düzenlenen programda kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı dikim yapıldığını belirterek, "Önceliğimiz meyve fidanı, ondan sonra çam ve diğer ağaçları orman teşkilatımız toprak ile buluşturuyor" dedi ve Kars’ta meyve yetiştiriciliğine elverişli alanlarda yoğunlaşacaklarını ifade etti. Üniversite alanında ise 400 meyve fidanı dikildi.

takip ve sürdürülebilirlik:

Türk Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt, ağaçlandırmanın yalnızca fidan dikmekle bitmediğini, dikilen fidanların korunması ve gelişimlerinin izlenmesinin de hayati olduğunu vurguladı. Hüryurt, "Sadece ağaçlandırma olarak bugünü kabul etmiyoruz. Diktiğimiz ağaçların sürdürülebilirliğini gönüllülerimizle sağlayacağız" sözleriyle Kızılay gönüllülerinin takip sorumluluğunu üstleneceğini bildirdi.

Etkinlikte çocuklar ve gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti; protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar birlikte çalışarak çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladı. Program boyunca "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganı öne çıkarıldı ve dikilen fidanların yıllar içinde Kars’ın yeşil dokusuna katkı sunması hedeflendi.

Kars genelinde gerçekleşen çalışmalarla kentte ağaçlandırma faaliyetlerinin sürdürüleceği, doğal yaşamın desteklenmesi ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kars&#039;ta meyve fidanları toprakla buluştu

Kars'ta meyve fidanları toprakla buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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