Başkentte yeni yüz: 19 Mayıs yerine yükselen yaşayan stadyum

Gençlik ve Spor Bakanı sahada inceleme yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı süren Yeni Ankara Stadyumunu gezerek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Bak, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede stat yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, yakında açılışın gerçekleştirileceğini söyledi.

Stadyumun, 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yeniden inşa edildiğini vurgulayan Bak, buranın sadece maç günleri kullanılan bir alan olmayacağını; çevresindeki tesislerle birlikte sürekli işleyen bir yapı olacağını dile getirdi.

mimari ve kapasite: çok amaçlı büyük tesis

Bakan Bak, projenin çelik açıklığı ve mimari özelliklerine dikkat çekti. Statın yaklaşık 52 bin kişilik kapasiteye ulaşacağını belirtti ve bu büyüklüğün daha önce inşa edilen statlar arasında en büyüklerden biri olduğunu söyledi. Ayrıca projenin 80 locası bulunduğunu, alt kısımlarda ise bakanlığın faaliyetlerine yönelik çok sayıda alan yer aldığını aktardı.

Bakan, tesisin UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak tasarlandığını, burada milli maçlar ile büyük organizasyonların—Süper Kupa ve Türkiye Kupası finalleri gibi—düzenlenebileceğini ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ile müteahhitlere teşekkür ederek ortak çalışmanın önemine vurgu yaptı.

yaşayan stat: sporcu ve kent yaşamına katkı

Bakan Bak, stadyumun sadece futbol maçlarına hizmet etmeyeceğini; boks, güreş, tekvando, karate gibi bireysel branşlar için 16-17 civarında tesisin alt kademede yer alacağını söyledi. Bu alanların 7 gün 24 saat açık olacağını ve gençler için pek çok etkinlik mekanına dönüştürüleceğini belirtti.

Stadyum çevresinin kafeler, restoranlar ve sosyal alanlarla bir ekosistem haline geleceğini anlatan Bak, yanındaki atletizm tesisinin inşaatının da sürdüğünü ve Ali Naili Moran tesisinin korunduğunu kaydetti. Metro gibi kolay ulaşım imkanlarının da tesisi Ankaralılar için çekim merkezine dönüştüreceği vurgulandı.

Bakan ayrıca, stat zeminine ilişkin bilgi vererek "çim serileli yaklaşık 1 ay oldu" dedi ve zeminin bakımına ilişkin ekipmanların uygun olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı ve ilgili kurumlara teşekkür eden Bak, tesisin Türk sporuna, kulüplere ve genç sporculara hayırlı olması dileğinde bulundu.

Genel değerlendirmede Bakan, Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı kapsamında başkentte böyle bir tesisin bulunmasının önemine dikkat çekti ve açılış hazırlıklarının en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, "STADYUM 15 GÜNDEN 15 GÜNE KULLANILAN BİR YER DEĞİL, VARLIĞIYLA DEVAM EDEN BİR YAPI OLACAK. YAŞAYAN BİR SİSTEM OLACAK, BİR EKOSİSTEM OLACAK" DEDİ.