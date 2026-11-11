Antalya'dan dünya sağlığı için iyi uygulamaları yaygınlaştıracak AIR girişimi

COP31'de sağlık gündemine yeni perspektif

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Sağlık Bakanlığı, sağlık ve iklim ilişkisini doğrudan ele alan bir adım attı. Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten etkinlikte, COP tarihinde ilk kez 'Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri' başlığının yer aldığını vurguladı ve Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri (AIR) girişiminin başlatıldığını açıkladı.

AIR'in hedefleri ve uluslararası paylaşım:

Dr. Biten, AIR girişiminin temel amacını ülkelerin sağlık ve çevre alanındaki uygulamalarını küresel ölçekte görünür kılmak olarak özetledi. 'SAğlık Bakanlığı olarak bir eksikliği fark ettik. Çalışmalarımız sonrasında AIR girişimini başlattık' diyen Biten, girişimin ülkelerin geliştirdiği önlemleri değerlendirme ve diğer ülkelere aktarılabilir hale getirme işlevi göreceğini söyledi.

Girişim, özellikle zaman zaman gözden kaçan iyi uygulamaların başka üleler tarafından benimsenmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Biten'in ifadeleriyle, AIR sayesinde 'ülkelerin yaptığı uygulamalar küresel çerçevede değerlendirilip diğer ülkelere kolaylıkla aktarılabilecek'.

Belem planı ve WHO çalışmalarıyla bağlantı:

Dr. Biten, geçen yıl hazırlanan ve kabul edilen Belem Sağlık Eylem Planı'nın küresel ölçekte sağlık ve çevre entegrasyonunda referans oluşturduğunu hatırlattı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan ATACH gibi mekanizmaların varlığına değinerek, Türkiye'nin bu alanda tespit ettiği boşlukları AIR ile nasıl tamamlamayı amaçladığını aktardı.

Biten, COP31'in sağlık gündeminin daha görünür olacağı bir zemine dönüşmesini umduklarını belirtti ve ''Bu, COP tarihinde bir ilk oldu. Umut ediyoruz ki bundan sonraki COP'a ev sahipliği yapacak ülkeler de sağlık gündemini ajandalarına alacaklar'' şeklinde konuştu.

Türkiye deneyimleri ve İstanbul Bildirgesi:

Türkiye'nin sel, orman yangınları ve deprem gibi afetlerle karşılaşmasının sağlık sistemine ilişkin önemli dersler verdiğini ifade eden Biten, bu deneyimlerin AIR çerçevesinde paylaşılacağını söyledi. 'Bu olaylar sonucunda hem sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu fark ettik hem de çokça tecrübeler kazandık' değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca İstanbul'da düzenlenen uluslararası konferansta kabul edilen ve yayımlanan İstanbul Bildirgesi'nin, deneyimlerini paylaşmak isteyen ülkeleri bir araya getirecek bir platform oluşturacağını belirtti. Biten, bildirgenin benzer tecrübeleri olan ülkelerin uygulamalarını ve uygulama yollarını paylaşmasına aracılık edeceğini vurguladı.

Son olarak, AIR'in COP sürecine sürekli bir katkı sağlaması hedefleniyor. Biten, 'Oluşumu tamamladıktan sonra her sene yapılacak COP'ta Türkiye olarak AIR girişimiyle tüm dünyanın yapmış olduğu iyi uygulama örneklerini birbirine aktarmaya çalışacağız' diyerek girişimin sürdürülebilirliğine işaret etti.

Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri (AIR) girişimi, COP tarihinde sağlık alanında atılan yeni bir adım olarak; iyi uygulamaların görünürleştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve dayanıklı sağlık sistemlerinin yaygınlaştırılması amacını taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜ DR. AZİZ ALPER BİTEN