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Eş zamanlı baskınlarda sahte üretim ağı çöktü: İstanbul'da 6,5 milyon liralık kaçak alkol ve tütün ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eş zamanlı baskınlarda sahte üretim ağı çöktü: İstanbul'da 6,5 milyon liralık kaçak alkol ve tütün ele geçirildi

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu tamamlandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve alkollü içki üretiminin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma yürüttü. Operasyon, dün kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı:

Ekiplerin tespit ettiği 3 araç, 1 depo ve 1 işletme hedef alınarak baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak ve sahte ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında adli ve idari yönden tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında benzer operasyonların süreceğini ve tespit edilen ağların çökertilmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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