Eş zamanlı baskınlarda skunk ve ecstasy ele geçirildi, üç kişi tutuklandı

operasyonun detayları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde "Sokaklar Güvende" operasyonları düzenlendi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik aramalar gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler:

Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 475 gram skunk, 8 parça halinde satışa hazır 52.01 gram skunk, 97 adet ecstasy hap, 52 adet sentetik ecza maddesi ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

şüpheliler ve hukuki süreç:

Operasyonlarda A.Y. (26), E.G. (24) ve H.T. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., E.G. ve H.T., çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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