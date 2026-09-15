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Esenköy'de sekiz yıldır süren ücretsiz öğrenci servisi geleneği devam ediyor

Esenköy Belediyesi'nin 8 yıldır sürdürdüğü ücretsiz öğrenci servisi 2026-2027'de de devam ediyor; bu yıl 150 öğrenci ücretsiz taşınacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Esenköy'de sekiz yıldır süren ücretsiz öğrenci servisi geleneği devam ediyor

Esenköy'de ücretsiz servis uygulaması

Esenköy beldesinde, Esenköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen 8 yıldır süren ücretsiz öğrenci servisi uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Bu yıl servisle ulaşım desteği alacak öğrenci sayısı 150 olarak açıklandı. Hizmet, belde içi taşımacılığı da kapsayarak öğrencilerin hem Çınarcık hem de Yalova'daki okullarına erişimini kolaylaştırıyor.

Yılın başlaması nedeniyle düzenlenen program

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Esenköy Köy Meydanı'nda düzenlenen programda, bölge halkı ve öğrenci velileri bir araya geldi. Programda yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve başarılı geçmesi için dualar edildi; duaların ardından öğrenciler belediyeye ait ücretsiz servis araçlarıyla okullarına uğurlandı.

Katılımcılar ve hizmetin sürdürülebilirliği

Törene Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Adnan Kaptan İlkokulu Müdürü Eyüp Mutlu, Esenköy Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Okan Tekiner ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Belediye yetkilileri, uygulamanın sekiz yıldır kesintisiz sürdürüldüğünü vurgulayarak hizmetin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. Aileler, ücretsiz servisin erişim kolaylığı sağlayarak öğrencilerin güvenli ulaşımını desteklediğini ifade etti.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ESENKÖY BELDESİNDE 8 YILDIR SÜRDÜRÜLEN ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ...

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ESENKÖY BELDESİNDE 8 YILDIR SÜRDÜRÜLEN ÜCRETSİZ ÖĞRENCİ SERVİSİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DA DEVAM EDİYOR. BU YIL 150 ÖĞRENCİ, ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİYLE ÇINARCIK VE YALOVA’DAKİ OKULLARINA ULAŞACAK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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