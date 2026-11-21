olay yeri ve gelişimi:

İstanbul Esenler'de sabah saat 09.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 145. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, binada ailesiyle birlikte yaşayan yasaklı madde bağımlısı bir kadın, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından çatı katında yangın çıkardı.

müdahale ve hasar:

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısını tehdit etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda olayın çıktığı binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi, ancak bitişikteki binada herhangi bir hasar tespit edilmedi. Olay sırasında binada yaşayan bir vatandaşın sinir krizi geçirdiği bildirildi ve sağlık ekipleri müdahale etti.

mahalle tepkisi ve soruşturma:

Mahalle sakinleri yangın sırasında gördüklerini aktardı. Görgü tanıklarından Özmen Filiz, "Camiden çıkıp biraz spor yapayım dediğim sırada dumanlar çıktığını gördüm. Geldiğimde çatı katının yandığını gördüm. Toplanan insanlar vardı. Neden çıktığını sorduğumda binada yaşayan bir ailenin çocuklarının kötü madde kullandığını ve kavga ettiklerini söylediler. Evi ateşe veren onlarmış. Madde kullandıkları için aileler artık baş edemiyor" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. Şüpheli kadın, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ALEVLERİN BİTİŞİKTEKİ BİNANIN ÇATISINA SIÇRAMA TEHLİKESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÖNLENİRKEN, YANGINDA BİR BİNANIN ÇATISI KULLANILAMAZ HALE GELDİ.