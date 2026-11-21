Olayın gelişimi:

Olay, saat 02.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre evde bulunan baba Serkan Bayraktar (51) ile oğlu Süleyman Bayraktar (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tarafların alkollü olduğu öne sürüldü. Tartışma kısa sürede boğuşmaya dönüştü ve arbede sırasında baba, tüfekle oğluna ateş etti.

Vaka sonrası işlemler:

Silahla vurulan Süleyman Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Serkan Bayraktar gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Bayraktar'ın cenazesi, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedenini ve olaydaki koşulları belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.

SÜLEYMAN BAYRAKTAR