Erzurum kuyumcular çarşısında soygun girişimi

Erzurum Kuyumcular Çarşısı'nda 21 Kasım 2026 Cumartesi günü sabah saat 10.00 civarında meydana gelen olayda, elektrikli scooter ile gelen iki silahlı şüpheli bir kuyumcu dükkânına girerek soygun girişiminde bulundu. Olay sırasında iş yeri sahipleri Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı.

yaralanma ve ilk müdahale:

Saldırı sonucunda kardeşlerden birinin karın bölgesinden, diğerinin ise göğsünün üst kısmından yaralandığı bildirildi. Yaralılar olayın hemen ardından kendi imkânlarıyla sağlık kuruluşuna götürüldü; yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

kalabalık tepkisi ve polis müdahalesi:

Olay sonrası çarşıda toplanan vatandaşlar, soygun şüphelilerine tepki gösterdi. Öfkeli kalabalığın arasında kalan iki şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalığın elinden çıkarıldı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgiler polis müdahalesinin ardından şüphelilerin bölgeden alınması doğrultusunda oldu.

Olay, kent merkezindeki iş yerlerinin yoğun olduğu bir bölgede gerçekleştiği için hem mahalle esnafı hem de vatandaşlar arasında güvenlik endişesi yarattı. Çarşıda yaşanan bu tür olaylar, halkın ve esnafın güvenlik algısını etkileyebiliyor; olayın ardından dükkânlarda ve çevrede kısa süreli bir hareketlilik ve tedirginlik gözlemlendi.

Olayla ilgili resmi makamlar ya da güvenlik birimleri tarafından konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ile soruşturmanın seyri hakkında henüz yeni bilgi paylaşılmadı.

Erzurum’da kuyumcuya silahlı soygun girişimi: 2 kardeş yaralandı