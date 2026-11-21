Kızıltepe'de çatı katında yangın çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Olay, çevreden yapılan ihbar üzerine yetkililere ulaştı.
Müdahale ve hasar:
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirerek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Müdahale sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
İnceleme sürüyor:
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olay yerinde inceleme ve delil toplama çalışmaları yürütüyor. Gelişmelerle ilgili bilgi paylaşımı yetkililer tarafından yapılacak.
MARDİN'DE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
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