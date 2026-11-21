İstanbullu öğrenciler Burhaniye'de zeytin üretimini yerinde gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelen öğrenciler, zeytin hasadından sofraya uzanan sürece tanıklık etti. Robert Koleji'nden 16 öğrenci ve 2 öğretmen katıldığı program, Burhaniye Zeytin Kampı Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler dört gün boyunca hem tarımsal üretimi hem de ilçenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetme imkânı buldu.

Programın içeriği ve uygulamalı deneyim:

Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, doğrudan zeytin toplama çalışmalarına katıldı ve zeytinin preslenerek yağa dönüşüm sürecini adım adım izledi. Öğrenciler zeytin bahçelerinde uygulamalı olarak çalışmanın yanı sıra üretimin zorluklarını ve emeğin önemini yakından gözlemledi.

Kültürel gezi ve yerel miras:

Program süresince öğrenciler, Burhaniye'nin tarihi ve kültürel noktalarını da ziyaret etti. Kent Arşivi, Kuvayı Milliye Müzesi ve Ören Antik Kenti kazı alanı gezileriyle ilçenin geçmişine dair somut bilgiler edinildi. Burhaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Esra Arıcı, " Öğrencilerimiz Kent Arşivi, Kuvayı Milliye Müzesi ve Ören Antik Kenti kazı alanını ziyaret ederek ilçemizin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldular. Üretimin, emeğin, dayanışmanın ve kültürel paylaşımın bir araya geldiği bu güzel buluşmada bizlerle olan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Burhaniye’nin değerlerini paylaşmak, geleceğe bırakacağımız en güzel miraslardan biridir" diye konuştu.

Yerel aktörlerle kurulan bu tür etkileşimlerin, gençlerin tarımsal üretime ve yerel mirasa dair farkındalığını artırdığı, dayanışma ve kültürel paylaşımın güçlenmesine katkı sağladığı vurgulanıyor. Program, katılımcılara uygulamalı eğitim ve bölgeyi tanıma fırsatı sunarak hem eğitimsel hem de toplumsal bir kazanım yarattı.

İSTANBULLU ÖĞRENCİLER