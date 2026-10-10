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Esenler'de Sezai Karakoç'la yeni kültür sezonu: dirilişin sanatla buluşması

Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu Sezai Karakoç'a ithaf etti; açılışta Ömer Çelik ve Mehmet Tevfik Göksu konuştu, etkinlikler açıklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 00:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Esenler'de Sezai Karakoç'la yeni kültür sezonu: dirilişin sanatla buluşması

Açılış programı ve sunumlar:

Esenler Belediyesi, 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu'nu Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Sezai Karakoç'a ithaf ederek açtı. Açılış, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti; programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kültür ve sanat dünyasından isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda oyuncu Ali Nuri Türkoğlu tarafından Sezai Karakoç şiirleri dinletisi sunuldu. Belediye yetkilileri, sezon boyunca Karakoç'un eser, şiir ve düşüncelerinin farklı etkinliklerle ele alınacağını duyurdu; amaç, bu önemli edebi mirası gelecek nesillere aktarmak olarak belirtildi.

Konuşmalarda öne çıkan vurgular:

Ömer Çelik konuşmasında kültür ve sanatın bir devletin yazılımı olduğunu vurguladı ve güncel teknoloji tartışmalarına atıfta bulunarak "Ellerindeki en yüksek teknolojik silahlarla insanın zihnini çalmaya çalışanlara karşı medeniyet tasavvurumuzla cevap veriyoruz" dedi. Çelik, tiyatro, edebiyat, felsefe ve sinemanın direniş hattı oluşturacağını belirtti ve kültürün devlet büyüklüğündeki rolünü örneklerle açıkladı; Topkapı Sarayı'ndaki taş düzeni ve Mimar Sinan'a atfedilen Kabe çevresindeki asimetri örneklerine değindi.

Esenler'in kültürel dönüşümü ve hedefler:

Mehmet Tevfik Göksu konuşmasında, bir şehri imar ederken insan ve neslin ihmal edilmemesi gerektiğini Turgut Cansever'den aktardığı sözlerle anlattı. Göksu, kültürün mekânsal düzenle eş zamanlı inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak Esenler'deki uygulamaların somut sonuçlarına işaret etti: geçmişte ilçe 2009 yılında suç oranlarının yüksek olduğu ilk üç ilçeden biri iken, 2017-2018'de suçun en az işlendiği üç ilçeden biri haline geldiğini söyledi. Ayrıca, kültür ve sanat faaliyet kapasitesinin 250 koltuktan bugün yaklaşık 13 bin koltuğa çıktığını, salon sayısının önemli ölçüde arttığını belirtti.

Sezonun genel hedefi, Sezai Karakoç'un eser ve düşünce dünyasını zengin etkinliklerle ele alarak edebi ve fikri mirası canlı tutmak; yerel halkı sanatla buluşturmak ve yeni kuşaklara aktarmak olarak özetlenebilir. Belediye yetkilileri, önümüzdeki aylarda ilan edilecek programla ilgili ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Esenler&#039;de Sezai Karakoç&#039;a ithaf edilen 2026-2027 kültür sanat sezonu açıldı

Esenler'de Sezai Karakoç'a ithaf edilen 2026-2027 kültür sanat sezonu açıldı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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