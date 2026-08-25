Esenyurt belediyesi kiralama giderlerini azaltmak için filoyu genişletti

Filo genişletme hamlesi:

Esenyurt Belediyesi, kamu kaynaklarını daha verimli kullanma hedefiyle araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlükleri için 50 yeni araç daha belediye envanterine eklendi. Yeni teslimatlar arasında 2 panelvan ve 3 kamyonet de bulunuyor ve bu araçlar ilgili müdürlüklere teslim edilerek sahadaki görevlerine başladı.

Resmi plakalı araçların dağılımı ve kullanımı:

Yeni katılan araçlar, Temizlik İşleri dışındaki birimlerin günlük saha çalışmalarında kullanılacak. Belediye, satın alma yoluyla envanterini genişleterek her yıl tekrarlanan kiralama giderlerini azaltmayı ve müdürlüklerin araç ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Teslim edilen araçlar resmi plakalı olarak kayıt altına alınıyor ve bakım, kullanım planlaması belediyenin ilgili birimlerince yürütülüyor.

Satın alma modelinin gerekçesi:

Belediye yönetimi, kira modeli yerine satın alma yöntemine ağırlık vererek uzun vadede maliyet avantajı sağlamayı planlıyor. Satın alınan araçlar yeni bir kiralama maliyeti oluşturmadan belediye bünyesinde uzun yıllar kullanılacak; böylece hem kısa vadeli giderler azaltılacak hem de belediyenin öz varlıkları güçlendirilecek. Can Aksoy, bu yaklaşımı "Kiralama yerine kendi filomuzu büyütüyoruz" sözleriyle özetledi ve kaynakların daha verimli kullanılacağına dikkat çekti.

Daha önce de Temizlik İşleri Müdürlüğü için yapılan yenileme çalışmaları kapsamında, 81 araçtan oluşan modern temizlik filosu belediye envanterine dahil edilmişti. Bu filo, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve İlbank kredisiyle oluşturulmuş; yaklaşık 14 aylık kiralama bedeli karşılığında resmi plakalı olarak belediyenin mülkiyetine geçirilmişti. Yeni filoda entegre süpürge araçları, modern çöp toplama kamyonları ve atık yönetimini destekleyen teknolojik sistemler yer aldı.

Aksoy, 2025 yılında başlayan araç yatırımlarının 2027 yılında da süreceğini belirterek Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri müdürlüklerinin ihtiyaç duydukça araç takviyesi almaya devam edeceğini söyledi. Belediye yetkilileri, filonun güçlendirilmesinin hizmet hızını artıracağını ve Esenyurt için uzun vadeli tasarruf sağlayacağını vurguluyor. Yeni araçların belediyeye ve Esenyurt halkına hayırlı olması dileğiyle teslimatlara devam ediliyor.

ESENYURT BELEDİYESİ, ARAÇ KİRALAMA MALİYETLERİNİ AZALTARAK KAMU KAYNAKLARINI DAHA VERİMLİ KULLANMAK AMACIYLA FİLOSUNA 50 YENİ ARAÇ DAHA KATTI. BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CAN AKSOY’UN ÖNCÜLÜĞÜNDE DAHA ÖNCE SATIN ALMA YÖNTEMİYLE ENVANTERE DAHİL EDİLEN 81 ARAÇLA BİRLİKTE BELEDİYENİN ÖZ MAL ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİRİLDİ.