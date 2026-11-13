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Esenyurtlu kadınlar Kadın Sanat Merkezi'nde yeteneklerini keşfediyor

Esenyurt Belediyesi'nin Kadın Sanat Merkezi, 30 branşta bin 346 kursiyere ücretsiz eğitim sunuyor; kadınlar çocuk dostu alanda sanatla zamandaşıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Esenyurtlu kadınlar Kadın Sanat Merkezi'nde yeteneklerini keşfediyor

Merkez, eğitim yelpazesi ve amaçları:

Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Sanat Merkezi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı ve sanatsal üretimlerini desteklemeyi hedefliyor. Merkezde 30 farklı branşta toplam bin 346 kursiyere ücretsiz eğitim veriliyor. Sunulan programlarla kursiyerler hem geleneksel Türk sanatları hem de modern görsel ve müzik dallarında beceriler kazanıyor.

Kurs çeşitleri ve çocuk dostu hizmet:

Merkezde hüsn-i hattın yanı sıra ebru, tezhip, resim, keman eğitimi, fotoğrafçılık, seramik ve çömlek yapımı gibi çok sayıda alan yer alıyor. Katılımcılar, atölye ve stüdyo ortamında kendi eserlerini üretme imkânı bulurken, merkezdeki çocuk dostu alan sayesinde kadın kursiyerler eğitimlere katıldıkları süre boyunca çocuklarını güvenle bırakabiliyor ve programlarını aksatmadan sürdürebiliyor.

Kursiyerler merkezden memnuniyetini sıkça dile getiriyor. Derya Taşkın daha önce ilgilendiği dal için Üsküdar'a gitmek zorunda kaldığını belirterek merkezin bölgedeki boşluğu doldurduğunu anlattı. Yaklaşık altı aydır tezhip eğitimi alan Sahra Eseloğlu ise bu tür imkânların her ilçede bulunmadığını vurgulayıp emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimlerin etkisi ve sergileme fırsatları:

Resim eğitmeni Savaş Güner kursiyerlerin burada zamanlarını verimli geçirdiklerini ve yeteneklerini geliştirdiklerini söyledi. Güner, yıl boyunca hazırlanan eserlerin belediyenin desteğiyle yıl sonu sergilerinde sanatseverlerle paylaşıldığını belirtti. Resim kursuna katılan Funda Ulusoy da merkezin hem öğrenme hem de sosyal bağ kurma açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti ve ortamdan duyduğu memnuniyeti aktardı.

ESENYURT BELEDİYESİ&#039;NİN KADINLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMINI ARTIRMAK VE SANATSAL ÜRETİMLERİNİ...

ESENYURT BELEDİYESİ'NİN KADINLARIN SOSYAL HAYATA KATILIMINI ARTIRMAK VE SANATSAL ÜRETİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ KADIN SANAT MERKEZİ, KADINLARA VE ÇOCUKLARA SANATIN FARKLI DALLARINDA KENDİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI SUNUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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