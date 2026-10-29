Esenyurt'ta 103 yıllık cumhuriyet coşkusu sanatla buluştu

Esenyurt'ta 29 Ekim coşkusu kutlamalarla sürdü

Esenyurt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı, kapsamlı törenler ve etkinliklerle anıldı. İlçedeki kutlamalar, resmi çelenk sunma töreniyle başladı; gün boyunca öğrenci gösterileri, sergiler ve akşam konseriyle devam etti.

Protokol ve törenler:

Dün gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay Hüseyin Bahadır Yabacı ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Bugün ise aynı heyet Esenyurt Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Törenlerin ardından protokol, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi; gençlerin performansları törene katılanlardan ilgi gördü.

Sanatla anlatılan cumhuriyet:

Esenyurt Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Birlikte Yükselen Cumhuriyet' resim sergisi, etkinliklerin sanat ayağını oluşturdu. Sergide, Ressam Zafer Örs eşliğinde katılımcıların oluşturduğu 103 çizgi sanatçının performansıyla tek bir kompozisyona dönüştürüldü; çalışma, Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümünü görsel bir anlatımla vurgulamayı amaçladı.

Esenyurt'taki kutlamalar, akşam düzenlenecek olan Cumhuriyet Konseri ile sürdürülecek; ilçede gün boyu süren programlar hem resmi tören hem de kültürel etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu bir arada yaşattı.

ESENYURT'TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖRENLER, ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.