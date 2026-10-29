Kocasinan'ı kütüphanelerle dönüştürüyoruz: gençlere güvenli çalışma alanları

Sinan Kütüphaneleri kente yeni soluk getiriyor:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdarın "Kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ediyoruz" anlayışıyla hayata geçirilen Sinan Kütüphaneleri, her yaştan vatandaşa açık modern çalışma merkezleri olarak öne çıkıyor. Modern tasarımları ve ferah okuma ile çalışma alanları, özellikle öğrencilerin ders süreçlerine somut katkı sağlıyor.

Hizmet noktaları ve olanaklar:

Fevziçakmak, Ahievran, Yenişehir, Hacı Mustafa Tarman, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet olmak üzere toplam 7 farklı noktada hizmet veren kütüphaneler, gençlere ve çocuklara düzenli, güvenli ve verimli çalışma ortamı sunuyor. Kütüphaneler; ücretsiz internet, mevsime uygun ısıtma/soğutma ve ferah okuma köşeleriyle kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Çolakbayrakdar projeyi anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Şehrimiz için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkânlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz."

Başkan ayrıca, "Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle göreve geldiğimizden bu yana hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz." dedi ve eğitim yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı.

Gençlerin deneyimi:

Kütüphanelerden faydalanan öğrenciler görüşlerini şöyle aktardı: "Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ediyoruz. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak çok verimli oluyor. Diğer arkadaşlarımızın ders çalıştığını görmek bizi motive ediyor. Bu kütüphaneler tam da istediğimiz şekilde dizayn edilmiş. Ev ortamından bile daha güzel. Yazın serin, kışın sıcak. Ücretsiz ikramlardan internet hizmetine kadar her yönüyle çok memnunuz. Bu güzel hizmetten dolayı özellikle Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Proje, Kocasinan Belediyesi'nin eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar sürdürülen sosyal hizmet anlayışının bir parçası olarak sunuluyor ve belediye yetkilileri, mahallelere farklı renk ve heyecan katmayı hedeflediklerini belirtiyor.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR’IN 'KÜTÜPHANELERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ' ANLAYIŞIYLA İLÇEYE KAZANDIRDIĞI SİNAN KÜTÜPHANELERİ, HER YAŞTAN VATANDAŞIN İLGİ ODAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR.