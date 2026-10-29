Edirne'de cumhuriyet coşkusunu küçük bayraklı çocuk taçlandırdı

Edirne kutlamalarında öne çıkan anlar:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı nedeniyle Edirne'de düzenlenen kutlamalarda, tören alanındaki coşku her yaştan katılımcıyla paylaşıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle program Mimar Sinan Spor Salonu'na taşındı; salonu dolduran Edirneliler ellerinde Türk bayraklarıyla törene eşlik etti.

resmi tören ve program akışı:

Tören, Edirne Valisi Yunus Sezer'in askeri birliklerin, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Bando eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, kent için hazırlanan gösteriler sahnelendi. Halk oyunları ekiplerinin sunumu ile kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi.

küçüğün bayrak sevinci ve törene yansıyan duygular:

Tören boyunca en dikkat çeken karelerden biri, elinde Türk bayrağıyla askeri birliklerin marşlarına eşlik eden küçük bir çocuğun heyecanı oldu. Çocuğun bayrağı sallayarak gösterdiği coşku, salondaki alkışları ve programın renkli görüntülerini güçlendirdi. Askeri birliklerin marşları geniş alkış alırken, bu görüntü 29 Ekim'in kuşaktan kuşağa taşınan anlamını somutlaştırdı.

Kısa ama yoğun geçen törende hem resmi protokol hem halk bölümleri bir arada yaşandı; gösteriler ve ödül törenleriyle birleştirilen program, Cumhuriyetin öneminin yerelde de hissedildiğini gösterdi. Elindeki bayrakla coşkusunu gösteren çocuğun anı, kutlamaların görsel hafızasında öne çıktı.

EDİRNE’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMALARDA, ELİNDE TÜRK BAYRAĞIYLA ASKERİ BİRLİKLERİN MARŞLARINA EŞLİK EDEN BİR ÇOCUĞUN BAYRAM SEVİNCİ DİKKAT ÇEKTİ.