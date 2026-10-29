Sazova'da cumhuriyet coşkusu: SOLOTÜRK Eskişehir semalarını büyüledi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Etkinlik, kutlama atmosferi ve yoğun izleyici katılımıyla dikkat çekti.

etkinlik programı:

Gösteri öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu ile Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu sahne aldı ve alandaki vatandaşlara müzik sundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla parkı dolduran 7’den 70’e binlerce vatandaş, gösteri saatini heyecanla bekledi.

gösterinin ayrıntıları:

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı komutasındaki SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren bir akrobasi programı sergiledi. Uçağın zorlu manevraları gökyüzünde ilgi çekici görüntüler oluştururken, kalabalık gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Vatandaşların duyguları ve tepkileri de etkinliğin öne çıkan unsurlarındandı. Gösteriyi torunuyla izlemeye gelen Arif Uzun şunları söyledi: "Muhteşem bir gösteriydi, Türk’ün gücünü gösteren bir uçuştu. Torunumla beraber provalarını da izlemiştik, şimdi asıl gösteriyi de izledik. Torunumun SOLOTÜRK sevgisi var. 4 yaşındaki torunum inşallah ileride pilot olacak"

4 yaşındaki Yağız Uzun ise, "Uçakları çok seviyorum. Havadaki uçak çok güzel uçtu, ben de ileride pilot olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gösteriyi oğluyla birlikte takip eden Yaşar Er de duygularını paylaştı: "Çok gururluyuz, çok heyecanlıyız. Buraya oğlum Kaan ile birlikte geldim. Asker sevgisi benden geliyor; ben de askerliğimi Kayseri 1. Komando Tugayı’nda paraşütçü komando olarak yaptım. Oğlumun da ileride asker olmasını çok isterim"

8 yaşındaki Kaan Er ise SOLOTÜRK’ün hareketlerini izlediğini belirterek, "SOLOTÜRK çok güzel ve müthiş hareketler yaptı. Ben de ileride astsubay olmak istiyorum" dedi.

Etkinlik, Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları kapsamında vatandaşların coşkusunu artıran, hem müzik hem hava gösterisiyle zenginleşen bir program olarak kayda geçti.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÖSTERİ EKİBİ SOLOTÜRK, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR'DE GÖSTERİ UÇUŞU İCRA ETTİ.