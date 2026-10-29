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Iğdır'da 103 yıllık cumhuriyet coşkusu kültür merkezine taşındı

Iğdır'da Cumhuriyet'in 103. yılı, olumsuz hava nedeniyle Kültür Merkezi'nde kutlandı; Vali M. Fırat Taşolar konuştu, öğrenciler ve halk programa katıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Iğdır'da 103 yıllık cumhuriyet coşkusu kültür merkezine taşındı

Iğdır'da 103 yıllık cumhuriyet coşkusu kültür merkezine taşındı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, planlanan açık hava programının hava muhalefeti nedeniyle iç mekâna alınmasıyla salon programına dönüştü.

Tören ve program:

Sabah saatlerinde Iğdır Valiliği makamında tebrikleri kabul eden Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, öğleden sonra düzenlenen programda da yer aldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yapılması öngörülen törenin Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'na alınmasına rağmen, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katılımcıların yoğun ilgisiyle bir araya geldi.

Program boyunca öğrenciler tarafından okunan şiirler ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri dikkat çekti. Salonda yer alanlar, hem milli duyguları paylaştı hem de gelecek nesillere aktarılacak bir bayram atmosferi oluşturuldu.

Vali Taşolar'ın mesajı:

Konuşmasında Cumhuriyet'in önemine vurgu yapan Vali M. Fırat Taşolar, Türk milletinin bağımsızlık ve devlet geleneğine dikkat çekti. Taşolar, Cumhuriyet'in büyük fedakârlıklarla kurulduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz, 103 yıllık bir Cumhuriyetin ve 2200 yıllık bir devlet geleneğinin milletiyiz. Tarihte var olduğu ilk günden itibaren bir tek gün bile bu aziz millet devletsiz ve bayraksız kalmamıştır, kalmayacaktır".

Vali Taşolar, konuşmasında Çanakkale, Anafartalar, Sakarya ve Dumlupınar gibi cephelerde verilen mücadeleleri anımsatarak, Kurtuluş Savaşı'nda kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden milletin tek yürek olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen tüm şehit ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Geleceğe bakış ve yerel vurgular:

Taşolar, Türkiye'nin geleceğe yönelik hedeflerine de değinerek terörle mücadele, yerli ve millî teknoloji hamleleri gibi alanlarda güçlü bir Türkiye idealine işaret etti. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın genç kuşaklara daha güçlü bir ülke bırakmak anlamına geldiğini belirtti.

Ayrıca Iğdır'ın tarihi mücadelesine dikkat çeken Vali Taşolar, Doğu Cephesi'nde Kâzım Karabekir Paşa komutasında yürütülen savaşa ve bölgenin kurtuluşunda emeği geçen kahramanlara atıfta bulundu. Tören, Cumhuriyet'in 103. yılının coşkuyla kutlanması ve katılımcıların temennileriyle son buldu.

IĞDIR&#039;DA CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

IĞDIR'DA CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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