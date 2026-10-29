isparta'da cumhuriyetin 103. yılı meydanda coşkuyla kutlandı

Törenin açılışı:

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören öncesi Isparta Valisi Abdullah Erin valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti. Ardından Vali Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Vali Abdullah Erin'in konuşması:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı paylaşıldı. Günün anlam ve önemini dile getiren Vali Abdullah Erin, Cumhuriyetin kuruluş sürecinden başlayarak Ahlat ve Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar uzanan mücadeleyi hatırlattı. Konuşmasında şehit ve gazilere şükranlarını sunan Vali Erin, cumhuriyetin milletin iradesine ve istiklaline vurgu yapan bir devrim olduğunu belirtti ve cumhuriyeti payidar kılmak geleceğimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur ifadelerini kullandı.

Program ve kutlamalar:

Konuşmaların ardından resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Günün anısına okunan şiirler ve halk oyunları gösterileriyle tören renklendi. Resmi geçit töreni mehteran takımının kortejiyle başladı; askeri bando eşliğinde komandoların geçişi vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Kutlamalar akşam düzenlenecek fener alayı ile devam edecek.

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÖREN ÖNCESİ ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN, VALİLİK MAKAMINDA BAYRAM TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ.