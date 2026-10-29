Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

isparta'da cumhuriyetin 103. yılı meydanda coşkuyla kutlandı

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda konuşma, ödül ve resmi geçitle coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

isparta'da cumhuriyetin 103. yılı meydanda coşkuyla kutlandı

Törenin açılışı:

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören öncesi Isparta Valisi Abdullah Erin valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti. Ardından Vali Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Vali Abdullah Erin'in konuşması:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı paylaşıldı. Günün anlam ve önemini dile getiren Vali Abdullah Erin, Cumhuriyetin kuruluş sürecinden başlayarak Ahlat ve Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar uzanan mücadeleyi hatırlattı. Konuşmasında şehit ve gazilere şükranlarını sunan Vali Erin, cumhuriyetin milletin iradesine ve istiklaline vurgu yapan bir devrim olduğunu belirtti ve cumhuriyeti payidar kılmak geleceğimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur ifadelerini kullandı.

Program ve kutlamalar:

Konuşmaların ardından resim ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Günün anısına okunan şiirler ve halk oyunları gösterileriyle tören renklendi. Resmi geçit töreni mehteran takımının kortejiyle başladı; askeri bando eşliğinde komandoların geçişi vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Kutlamalar akşam düzenlenecek fener alayı ile devam edecek.

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÖREN ÖNCESİ ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN, VALİLİK MAKAMINDA BAYRAM TEBRİKLERİNİ KABUL...

TÖREN ÖNCESİ ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN, VALİLİK MAKAMINDA BAYRAM TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudurnu'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı
images

Tarsus'ta bayraklarla dolu coşku: öğrenciler cumhuriyeti sahnede yaşattı
images

Antibiyotik direnciyle mücadelede doğru tanı ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar v...
images

Çocukların elinden vefa: Osmangazi'de 29 ekim'e özel bayrak etkinliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Altın Portakal'da yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek