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Esenyurt'ta dikkat konusuna odaklanan seminer öğrencilerden yoğun ilgi gördü

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği seminerde Psikolog Sevgi Yazar, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde dikkatin günlük yaşamdaki önemini anlattı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Esenyurt'ta dikkat konusuna odaklanan seminer öğrencilerden yoğun ilgi gördü

Esenyurt'ta dikkat konusuna odaklanan seminer öğrencilerden yoğun ilgi gördü

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen "Dikkat Nedir ve Neden Önemlidir?" başlıklı seminer, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Psikolog Sevgi Yazar katılımcılara dikkatin günlük yaşamdaki rolünü ve etkilerini anlattı.

seminer içeriği:

Sevgi Yazar sunumunda dikkatin günlük yaşam, öğrenme ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkilerini ele aldı. Katılımcılara dikkat eksikliğinin nasıl fark edilebileceği, odaklanmayı artırmaya yönelik pratik öneriler ve günlük alışkanlıklarda küçük değişikliklerle sağlanabilecek iyileşmeler hakkında bilgi verildi. Sunum, katılımcıların konuya aktif katılımını sağlayacak örneklerle desteklendi.

katılımcıların tepkisi ve belediyenin mesajı:

Seminere katılan öğrenciler, soru-cevap bölümlerinde merak ettikleri noktaları yönelterek konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda Esenyurt Belediyesi, katkılarından dolayı Sevgi Yazar'a çiçek takdim etti. Öğrenciler etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirtti; belediye yetkilileri ise gençlere yönelik bilgilendirici ve eğitici programların süreceğini ifade etti.

Etkinlik, dikkatin bireylerin günlük işleyişinde ve eğitim süreçlerindeki önemine dair farkındalığı artırmayı amaçlayan yerel girişimlerin örneği olarak kayda geçti.

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;DİKKAT NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?&quot; SEMİNERİNDE, DİKKATİN...

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "DİKKAT NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?" SEMİNERİNDE, DİKKATİN GÜNLÜK HAYATTAKİ ÖNEMİ ELE ALINDI. PSİKOLOG SEVGİ YAZAR’IN SUNUMUYLA GERÇEKLEŞEN PROGRAMDA ÖĞRENCİLER HEM BİLGİ EDİNDİ HEM DE MERAK ETTİKLERİ SORULARA YANIT BULDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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