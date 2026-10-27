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Esenyurt'ta tehlikeli caddenin sakinleri çözüm bekliyor

Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde aynı hafta iki kaza yaşandı; 2 kişi ağır yaralandı, esnaf ve mahalleli tek kasis nedeniyle yetkililerden acil önlem istiyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta tehlikeli caddenin sakinleri çözüm bekliyor

kaza dizisi ve görüntüler:

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Caddesi, son dönemde art arda yaşanan trafik kazalarıyla gündemde. Aynı hafta meydana gelen iki ayrı olayda 2 vatandaş ağır şekilde yaralandı ve bölge halkı ile esnaf endişelerini sık sık dile getiriyor. Geçmişte yaşanan bazı ağır yaralanmalı kazaların anları ise iş yeri ve sokak güvenlik kameralarına yansıdı.

son kazanın ayrıntıları:

İlk olayda bir araç sürücü hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki vatandaşa çarptı; yaralanmalar ağır oldu. Aradan kısa süre geçtikten sonra caddede ikinci bir kaza daha yaşandı: bir motosiklet sürücüsü, kasisi sonradan fark ederek yere düştü ve motosiklet sürüklenerek ilerledi. Bu olaylar, caddenin belli noktalarındaki trafik düzeni ve hız kontrolünün yetersiz olduğunu gösteriyor.

esnafın talepleri ve riskin sebepleri:

Çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri, bölgede sadece bir adet bulunan kasisin sürücülerin dikkatinden kaçtığını ve aşağı yönden gelen araçların yokuşu kullanarak hızlandığını vurguluyor. Esnaflardan Fahrettin Demir olaylarla ilgili şunları söyledi: "Yukarıdan araçlar yokuş aşağı hızlanarak geliyor ve hız kesmeleri için yapılan kasiste kaza yapıyorlar. Bu kasislerden sadece bir tane var ve bazıları fark etmiyor. Hızlı geldikleri içinde peş peşe kazalar yaşanıyor. Halbuki bu caddeye birkaç tane daha tümsek yapılsa, hız önlemi için çalışma yapılsa araçları mecburen yavaşlayacak ve kaza olmayacak. Hele ki yağmur yağdığında çok daha sıkıntı yaşanıyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz".

Mahalleli ve esnaf, yetkililerden acil olarak ek hız kesiciler, görünürlüğü artırıcı önlemler ve düzenli denetim talep ediyor. Yağışlı havalarda riskin arttığı, tek kasisin yetersiz kaldığı ve özellikle yaya kullanımının yoğun olduğu saatlerde olayların tekrarlama ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Görüntüler ve mahalle şikayetleri, bölge için planlı güvenlik müdahalelerinin önemini ortaya koyuyor.

Esenyurt’ta bir cadde kazaları ile sürücülerin korkulu rüyası oldu: O anlar kamerada

Esenyurt’ta bir cadde kazaları ile sürücülerin korkulu rüyası oldu: O anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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