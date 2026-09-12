Eski askeri alanda hızla kontrol altına alınan yangın Susurluk'ta tedirginlik yarattı

Eski askeri alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde bulunan eski askeri alan içinde makilik ve çöplük alanda yangın çıktı. Çevrede duman ve alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, orman teşkilatı ve Susurluk Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve koordinasyon:

Bölgeye hızla ulaşan ekipler; 4 itfaiye aracı ve 10 personel ile birlikte orman ve belediye ekipleriyle koordineli şekilde alevlere müdahale etti. Kurumların müşterek çalışması sonucunda yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk tespitlerde yaklaşık 2 dönümlük makilik alanın yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

SUSURLUK'TA ESKİ ASKERİ ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ