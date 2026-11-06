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eski çalıştığı çiğ köfte dükkanında yedi, sonra yaklaşık 4-5 bin lira değerinde kulaklık çaldığı iddia edildi

Başakşehir Kayabaşı'nda eski çalışan F.S.'nin yemek yedikten sonra iddiaya göre yaklaşık 4-5 bin lira değerindeki kulaklığı çaldığı ve görüntülerin kayıtta olduğu bildirildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

eski çalıştığı çiğ köfte dükkanında yedi, sonra yaklaşık 4-5 bin lira değerinde kulaklık çaldığı iddia edildi

olayın ayrıntıları:

İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çiğ köfte dükkanında meydana gelen olayda, daha önce yaklaşık 3 ay çalıştığı belirtilen F.S. adlı kişinin işletmeye gelerek karnının aç olduğunu söyleyip yemek yediği, ardından başka bir personele ait kulaklığı çaldığı iddia edildi.

İşletmecinin anlattığına göre şüpheli önce yiyecek istedi ve çalışanların gözetiminde arka tarafa geçti. Bir süre sonra mısır da isteyen F.S.'nin, çalışanları oyaladığı sırada arka bölüme geçip yaklaşık 4-5 bin lira değerindeki kulaklığı aldığı ileri sürüldü.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin tezgah üzerindeki kulaklığı fark ettiği, dışarı çıkıp bir süre sonra geri dönerek çaldığı anlar yer alıyor.

işletmecinin anlatımı:

İşletmeci Kadir İlik, eski çalışanla aralarında güven ilişkisi bulunduğunu belirterek, olay günü kendisinin yardıma muhtaç olduğunu düşünerek geri çevirmediklerini söyledi. İlik, "Buranın eski çalışanı geldi. Bizden mısır istedi, biz de ona mısır yapıyorduk. Ardından acıktığını söyleyince kendisine izin verdik. Arkaya geçti, kendisine çiğ köfte aldı. Eski çalışanımız olduğu için kırmadık. Daha sonra bizi oyalarken arka tarafa geçip personelin kulaklığını almış" ifadelerini kullandı.

İşletmeci, şüphelinin iş yerinde yaklaşık 3 ay çalıştığını ve Kütahya'ya gideceği gün dükkanı ziyaret ettiğini aktardı.

güvenin zedelenmesi ve takip:

İlik, yaşanan olayda asıl üzüntülerinin maddi kayıp olmadığını vurgulayarak, "Bizim için maddiyat önemli değil. Burada insanları saf yerine koymak, insanların güvenini kırmak hoş bir şey değil. Eski çalışanımız olduğu için kendisine yardımcı olduk, yemek verdik. Ama böyle bir olay yaşandı" dedi.

Olayın ardından işletmeci, yaşanan hırsızlık iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulunacağını belirtti. Güvenlik kamerası kayıtlarının da şikayet sürecinde delil olarak sunulacağı ifade edildi.

İddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı; olayla ilgili soruşturma ve emniyetin incelemesi sonucu netleşecek. Görüntülerdeki detaylar ve işletmecinin ifadeleri, şikayet sonrası polisin çalışmasına esas teşkil edecek.

İSTANBUL’UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI ÇİĞ KÖFTE DÜKKANINA GELEN BİR KİŞİNİN...

İSTANBUL’UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI ÇİĞ KÖFTE DÜKKANINA GELEN BİR KİŞİNİN, KARNININ AÇ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK YEMEK YEDİKTEN SONRA BAŞKA BİR ÇALIŞANA AİT YAKLAŞIK 5 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ KULAKLIĞI ÇALDIĞI İDDİA EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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