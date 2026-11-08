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Sarıkuşak köyü beyaza büründü: Karlıova'da kış manzarası

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyünde etkili olan kar yağışı, yerleşim ve arazileri kısa sürede beyaz örtüyle kaplayarak kış görüntüsü oluşturdu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıkuşak köyü beyaza büründü: Karlıova'da kış manzarası

sarıkuşak'ta kış manzarası

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde etkili olan kar yağışı, köyü beyaz örtüyle kapladı. Bölgenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar etkisini göstermeye başladı.

yerleşim alanları ve araziler:

Kısa sürede yerleşim alanları, yollar ve geniş araziler kar örtüsüyle kaplanırken, bölge geleneksel kış manzarasına büründü. Beyaz örtü, köyün çevresinde hakim görünümü oluşturdu.

görüntülerdeki detaylar:

Köyde kaydedilen görüntülerde sonbaharın ardından kışın etkisini hissettiren beyaz örtünün hâkim olduğu ve çevrenin karla kaplandığı görüldü.

KARLIOVA’DA KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ: SARIKUŞAK KÖYÜNDE KIŞ MANZARASI

KARLIOVA’DA KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ: SARIKUŞAK KÖYÜNDE KIŞ MANZARASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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