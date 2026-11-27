ESO Kart ile yerel dayanışma çağrısı:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), "Eskişehir’den Al, Eskişehir Kazansın" çağrısıyla ESO Kart anlaşmalı iş yeri ağını genişletiyor. ESO, üye firmalara ve bu firmalarda çalışan 100 bini aşkın kişiye özel indirimler sunmak isteyen Eskişehir'deki esnaf, tüccar ve sanayiciyi programa davet ediyor.

Hedeflenen ihtiyaç ve sektörler:

Market alışverişinden restoran harcamalarına, iş kıyafeti tedarikinden makine bakımına kadar pek çok ihtiyacın Eskişehir'deki işletmelerden karşılanması hedefleniyor. Ağına katılan işletmeler, anlaşmalı iş yerleri listesinde yer alarak ürün ve hizmetlerine özel indirimleri ESO üyesi firmalara ve çalışanlarına duyurabilecek.

Kesikbaş'ın mesajı:

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, projenin kent içi ticareti güçlendirme amacını vurgulayarak şunları söyledi: "Eskişehir’de birlikte üretiyor, birlikte satın alıyoruz. Bir çalışanımızın günlük alışverişini mahalle esnafından yapması da bir fabrikamızın makine bakımını Eskişehir’deki bir işletmeden karşılaması da şehir ekonomimize güç katıyor. ESO Kart ile üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamalarını, işletmelerimizin de yeni müşterilere ulaşmalarını istiyoruz. Ürün ve hizmetlerinde özel indirim sunmak isteyen tüm Eskişehirli işletmeleri ESO Kart’a katılmaya davet ediyoruz. Eskişehir’den satın alalım, Eskişehir kazansın."

Başvuru yöntemi:

ESO Kart anlaşmalı iş yeri ağına katılmak isteyen işletmeler, sunmak istedikleri indirim teklifini ESO Kart Anlaşmalı İş Yeri Başvuru Formu üzerinden Eskişehir Sanayi Odası'na iletebilecekler. Katılım sağlandığında işletmeler, anlaşmalı iş yerleri listesinde yer alacak ve ESO ağı üzerinden üyelerle iletişim kurabilecek.

CELALETTİN KESİKBAŞ