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Eskişehir fırınında rezistansa dokunan işçi ağır yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda bir fırında çalışan yabancı uyruklu A.Ö., iddia edilen açık rezistansa temas ederek elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir fırınında rezistansa dokunan işçi ağır yaralandı

Olayın genel bilgileri:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırında meydana gelen kazada, çalışan A.Ö. adlı yabancı uyruklu işçi, su ısıtma veya buharlaştırma amacıyla açıkta çalıştırıldığı iddia edilen elektrikli rezistansa temas etti.

Rezistansı eline almasıyla birlikte yüksek gerilimli elektrik akımına kapılan A.Ö., olay yerinde ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gören A.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis incelemesi ve soruşturma:

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililer, olayla ilgili resmî inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını aktardı.

İncelemeler sonucunda kazanın kesin nedeninin belirleneceği ve ilgili süreçlerin soruşturma kapsamında yürütüleceği ifade edildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR FIRINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, SU ISITMAK İÇİN KULLANILAN AÇIK REZİSTANSA TEMAS ETMESİ...

ESKİŞEHİR'DE BİR FIRINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, SU ISITMAK İÇİN KULLANILAN AÇIK REZİSTANSA TEMAS ETMESİ SONUCU ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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