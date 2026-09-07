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Eskişehir İhlamurkent'te iki araç çarpıştı, üçü çocuk yedi kişi yaralandı

İhlamurkent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3'ü çocuk toplam 7 kişi hafif yaralandı, sağlık durumları iyi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir İhlamurkent'te iki araç çarpıştı, üçü çocuk yedi kişi yaralandı

Eskişehir İhlamurkent'te trafik kazası

İlçeye bağlı İhlamurkent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan 06 FKC 578 plakalı hafif ticari araç ile 26 DG 499 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3'ü çocuk toplam 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Polis incelemesi başlatıldı:

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemeye yönelik inceleme başlattı. İlk tespitlere göre çarpışmanın nedeni henüz netleşmedi; ekipler olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3&#039;Ü...

ESKİŞEHİR'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3'Ü ÇOCUK OLMAK ÜZERE 7 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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