Eskişehir Odunpazarı'nda tarladan çıkan mühimmat uzman ekiplerce imha edilecek

Olayın gelişimi:

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesinde, saat 11.00 sıralarında bir tarım arazisinde çalışma yapan bir vatandaş zeminde şüpheli bir cisim fark etti. Bildirim üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Timi ile Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri sevk edildi.

İlk inceleme bulguları:

Uzman ekiplerin yaptığı ön değerlendirmede, üzerinde herhangi bir menşei veya seri numarası bulunmayan cismin geçmiş yıllara ait bir uçak eğitim mühimmatı olabileceği değerlendirildi. Söz konusu arazinin 1980 yılına kadar askeri bölge olarak kullanıldığı, bu nedenle bölgede geçmiş dönemlerden kalma mühimmat kalıntılarına zaman zaman rastlandığı bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik ve imha süreci:

Bölgedeki güvenlik tedbirleri genişletildi; jandarma ekipleri araziye giriş çıkışları sınırlandırdı ve çevredekilere bilgilendirme yapıldı. Bulunan mühimmatın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Mühimmat İmha (EOD) birimi tarafından kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların cisimlere yaklaşmaması ve durumu en yakın güvenlik güçlerine bildirmesi gerektiğini hatırlattı. İmha işleminin tamamlanmasının ardından bölgeye yönelik gerekirse ek inceleme ve temizlik çalışmaları yapılacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR'İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE BİR TARIM ARAZİSİNDE BULUNAN VE UÇAK EĞİTİM MÜHİMMATI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CİSİM İÇİN EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI. MÜHİMMATIN KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.