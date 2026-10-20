Eskişehir operasyonunda binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Eskişehir'de narkotik operasyonu sonucunda büyük miktarda hap ele geçirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyona imza attı. Yapılan çalışmada şüpheli M.U. üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda piyasa sürülmek istenen çok sayıda sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilen materyal:

Aramalarda toplam 24 bin 38 adet sentetik ecza hap bulundu. Ekiplerin adres ve üzerinde gerçekleştirdiği aramalar, ele geçirilen miktarın adli süreçte delil olarak kayıt altına alınmasıyla sonuçlandı. Ele geçirilen hapların türü ve dağıtım amaçlı olup olmadığına ilişkin detaylı inceleme sürüyor.

Soruşturma, gözaltı ve tutuklama:

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından genişletilen soruşturma kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' kapsamında tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Adli süreç ve soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte el konulan malzemelerin incelenmesi ve olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, PİYASAYA SÜRÜLMEK İSTENEN BİNLERCE SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.