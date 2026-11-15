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Gazprom Arena'da Zenit üstünlüğü: Trabzonspor 3-0 mağlup

Trendyol Süper Lig'in ara maçında Trabzonspor, Zenit St. Petersburg ile Gazprom Arena'da oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gazprom Arena'da Zenit üstünlüğü: Trabzonspor 3-0 mağlup

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Trabzonspor, Rusya'nın köklü ekiplerinden Zenit St. Petersburg ile hazırlık maçında karşılaştı. St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi ekip etkili bir oyun sergileyerek sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Gollerin gelişimi:

Maçta Zenit'in gollerini Felipe Augusto ve Aleksandr Sobolev kaydetti; ayrıca Trabzonspor'dan Ahmet Cemil Gören'in kendi kalesine attığı gol skoru belirledi. Ev sahibi takım organize hücumlar ve set parçalarından üretkenlik sağlayarak üstünlüğünü skora yansıttı.

Kadro ve dikkat çekenler:

Trabzonspor sahaya Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Samet Akaydın, Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukçu, Ahmet Cemil Gören, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan ve Umut Nayir 11'i ile çıktı. Zenit ise Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon Jhon, Luiz Henrique ve Felipe Augusto ilk 11'iyle mücadele etti.

Hazırlık maçlarında skor kadar takımın oyun akışı, rotasyon tercihleri ve oyuncu performansları da öne çıkıyor. Trabzonspor için bu karşılaşma, eksikleri görmek ve devre arasında yapılabilecek ayarlamalar açısından değerli bir sınav oldu. Zenit ise ev sahibi avantajını iyi kullanarak hazırlık periyoduna olumlu bir sonuçla başladı.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİGE VERİLEN MİLLİ ARADA RUSYA’NIN ZENİT ST. PETERSBURG TAKIMI İLE...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİGE VERİLEN MİLLİ ARADA RUSYA’NIN ZENİT ST. PETERSBURG TAKIMI İLE DEPLASMANDA OYNADIĞI HAZIRLIK MÜSABAKASINI 3-0 KAYBETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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