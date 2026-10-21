Palu'da beş meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

katılım töreni:

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından, ilçede yeni katılımlar gerçekleştirildi. Bugün Palu Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail Erginöz, Ahmet Güven, Fehmi Öztekelli, Erkan Karabulut ve Ağa Yılmaz AK Parti'ye katıldı.

Katılıma ilişkin rozet takma töreninde meclis üyelerinin rozetleri AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Şula Köseoğlu ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu tarafından takıldı.

törene kimler katıldı:

Programa; Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, AK Parti Palu İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Gözütok, Palu İl Genel Meclis Üyesi Nusret Kaya ve Kadın Kolları Başkanı Pınar Meydanoğlu katıldı.

Sencer Selmanoğlu katılımların teşkilat ve Palu için hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "AK Parti ailesi her geçen gün büyümeye, güçlenmeye ve milletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Palu Belediye Başkanımız Muhammet Septioğlu ile birlikte partimize katılan meclis üyelerimize hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberlik içerisinde Palu’muz için önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bu katılımların ilçemize, teşkilatımıza ve Elazığ’ımıza hayırlı olmasını diliyorum".

PALU BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMET SEPTİOĞLU’NUN AK PARTİ’YE KATILMASININ ARDINDAN, BUGÜN DE 5 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ AK PARTİ’YE KATILDI.