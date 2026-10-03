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Eşkişehir’de 2026-2027 eğitim stratejileri masaya yatırıldı

İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında yapılan toplantıda 2026-2027 hedefleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve ölçme-değerlendirme süreçleri değerlendirildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eşkişehir’de 2026-2027 eğitim stratejileri masaya yatırıldı

Eşkişehir’de 2026-2027 eğitim stratejileri masaya yatırıldı

Eskişehir’de düzenlenen toplantıda 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin planlama ve hedefler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya, il yöneticileri, okul yöneticileri ve öğretmen temsilcileri katıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın liderliğinde gerçekleştirilen incelemelerde, eğitim sürecinin farklı bileşenleri değerlendirildi. Aydın, çalışma ziyaretleri kapsamında Ölçme Değerlendirme Merkezi ile YEĞİTEK Şubesini ziyaret ederek yerinde bilgi aldı.

toplantının odağı:

Görüşmelerde öncelikli olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin uygulanması ve bunun illerdeki yansımaları konuşuldu. Akademik başarının artırılmasına yönelik mevcut çalışmalar gözden geçirildi ve yeni eğitim-öğretim yılında odaklanılacak alanlar tartışıldı.

uygulama ve değerlendirme adımları:

Toplantıda ayrıca eğitim projeleri ile ölçme ve değerlendirme süreçleri ele alındı. Yönetici ve öğretmenlerin katkıları doğrultusunda, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini daha güçlü şekilde destekleyecek uygulama ve izleme yöntemleri üzerinde fikir birliği sağlanmaya çalışıldı.

Katılımcılar, planların sahada etkin bir şekilde uygulanabilmesi için iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Önümüzdeki dönemde yapılacak adımların takip edilmesi ve değerlendirme sonuçlarının öğretim süreçlerine yansıtılması hedefleniyor.

Yetkililer, toplantı sonuçlarının ilgili birimlerce detaylandırılarak uygulamaya konulacağını ve sürecin düzenli aralıklarla değerlendirilerek gerekirse iyileştirileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR&#039;DE DÜZENLENEN TOPLANTIDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA İLİŞKİN PLANLAMA VE HEDEFLER...

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN TOPLANTIDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA İLİŞKİN PLANLAMA VE HEDEFLER ELE ALINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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