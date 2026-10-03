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BŞEÜ'de Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni dönem önceliklerini ve altyapı planlarını belirledi

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı başkanlığında, 2026-2027 hedefleri, akademik çalışmalar ve fiziki altyapı iyileştirmeleri ele alındı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Ayşe Şen

BŞEÜ'de Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni dönem önceliklerini ve altyapı planlarını belirledi

Toplantı ve katılımcılar:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile fakülte akademisyenleri katıldı.

Gündem maddeleri ve sunumlar:

Toplantıda yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedef ve öncelikler görüşüldü. Değerlendirmelerde; eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki altyapının iyileştirilmesi ve öğrenci faaliyetlerinin desteklenmesi ana başlıkları olarak öne çıktı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz fakültenin akademik çalışmaları ve önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berrak Mızrak Şahin ise fakültenin mevcut durumu, eğitim-öğretim süreçleri, bilimsel etkinlikler ile fiziki altyapıya dair ayrıntılı bir sunum yaptı.

yönetimden beklenti ve değerlendirmeler:

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, toplantıda üniversitenin genel stratejileri ve akademik kalite süreçlerine vurgu yaptı. Kaplancıklı, "Üniversitemizin genel stratejileri, akademik kalite süreçleri ve araştırma odaklı eğitim vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakültemiz akademisyenlerinin Q1 ve Q2 kategorisinde yer alan uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmaları, dünyanın en saygın bilimsel dergilerinde yayımlanan nitelikli akademik çıktılar olarak Sağlık Bilimleri Fakültesinin bilimsel araştırma kapasitesinin gelişimine ve Üniversitemizin akademik üretim gücüne önemli katkı sağlıyor. Sağlık alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, bilimsel araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi ve topluma yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyor, tüm akademisyenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadeleriyle fakültenin katkılarına dikkat çekti.

Toplantı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik plan ve çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

BŞEÜ’DE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

BŞEÜ’DE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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