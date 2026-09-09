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Eskişehir'de anız yangını helikopter ve arazöz müdahalesiyle yerleşimlere sıçramadan söndürüldü

Tepebaşı Karaçobanpınarı'nda çıkan anız yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopter desteğiyle yerleşimlere sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:38

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de anız yangını helikopter ve arazöz müdahalesiyle yerleşimlere sıçramadan söndürüldü

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Karaçobanpınarı köyü kırsalında anız yangını çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen bir sebeple başladığı bildirildi. Bölgede dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ilgili ekipler bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve kullanılan araçlar:

Rüzgarın yangının büyüme riskini artırması üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler, yangın söndürme araçları ve personel hızla bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle alevler, yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgedeki durumun izlenmesi amacıyla yangın söndürme helikopteriyle havadan gözlem uçuşu gerçekleştirildi. Bu sayede muhtemel yeni parlama noktaları tespit edilerek müdahale imkânı sağlandı.

Son durum ve inceleme:

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor ve bölge, yeniden alevlenme riskine karşı yakından takip ediliyor. Olay yerine ilişkin olarak yangının çıkış sebebine dair resmi bir inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÇIKAN ANIZ YANGINI, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ KONTROL ALTINA...

ESKİŞEHİR'DE ÇIKAN ANIZ YANGINI, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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