Eskişehir'de durdurulan araçtan 8 bin 67 sentetik ecza hap çıktı

Eskişehir'de durdurulan araçta büyük miktarda sentetik ecza hap

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada 8 bin 67 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler tarafından durdurulan aracın iç ve bagaj kısmında yapılan arama neticesinde ele geçirilen hapların miktarı, ham maddeden ziyade son kullanıcıya ulaşabilecek paketlenmiş formda olduğu yönünde değerlendirildi. Olay yerinde yapılan tutanak ve arama işlemleri Emniyet birimleri tarafından kayda geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında M.Ç. ve B.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında ‘‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’’ suçlaması yöneltildi.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve işlemler Emniyet kayıtlarında yer almaktadır.

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