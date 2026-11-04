Muğla'nın entegre su kayıpları yönetimi İstanbul'da ödülle tescillendi

Muğla projesi İstanbul'da ödül aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Muğla’da Bütünleşik Su Kayıpları Yönetimi uygulaması, Avrasya Su Fuarı kapsamında düzenlenen Su Yönetimi Ödülleri'nde içme suyu kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

ödül ve fuar katılımı:

İstanbul’da gerçekleştirilen fuara MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali ve Abone İşleri Dairesi Başkanı Hayrettin Çakar katıldı. Kurumun proje sunumu ve saha uygulamalarının değerlendirilmesi sonucunda üçüncülük ödülü verildi.

su yönetiminde bütüncül yaklaşımın önemi:

Genel Müdür Yılmaz Şengül fuarın açılış konuşmasında su yönetiminde bütüncül yaklaşımın gerekliliğine vurgu yaptı. Şengül, suyun kent sağlığı, üretimin sürekliliği, gıda güvenliği ve doğal yaşam açısından ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti ve su kaynaklarının korunması, altyapının dayanıklılığının artırılması, verimli işletme ile suyun yeniden kullanımının bir arada ele alınması gerektiğini belirtti.

Şengül, ayrıca su kayıplarıyla mücadelenin kaynak ve enerji tasarrufu bakımından kritik olduğunun altını çizdi ve daha güçlü çözümler için kamu kurumları, üniversiteler ile özel sektörün iş birliği önemine işaret etti. Ödül, Muğla'nın su yönetimi alanındaki çalışmalarının ulusal platformlarda tanınması açısından önem taşıyor.

MUSKİ’NİN SU YÖNETİMİ PROJESİNE İSTANBUL’DA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ