Dolar 50,0132 +0,07%
Euro 56,2198 +0,52%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.511,27 +2,77%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 100,77 -2,73%
--°

Muğla'nın entegre su kayıpları yönetimi İstanbul'da ödülle tescillendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ'nin entegre su kayıpları yönetimi projesi, Avrasya Su Fuarı'nda içme suyu kategorisinde üçüncü oldu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'nın entegre su kayıpları yönetimi İstanbul'da ödülle tescillendi

Muğla projesi İstanbul'da ödül aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Muğla’da Bütünleşik Su Kayıpları Yönetimi uygulaması, Avrasya Su Fuarı kapsamında düzenlenen Su Yönetimi Ödülleri'nde içme suyu kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

ödül ve fuar katılımı:

İstanbul’da gerçekleştirilen fuara MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali ve Abone İşleri Dairesi Başkanı Hayrettin Çakar katıldı. Kurumun proje sunumu ve saha uygulamalarının değerlendirilmesi sonucunda üçüncülük ödülü verildi.

su yönetiminde bütüncül yaklaşımın önemi:

Genel Müdür Yılmaz Şengül fuarın açılış konuşmasında su yönetiminde bütüncül yaklaşımın gerekliliğine vurgu yaptı. Şengül, suyun kent sağlığı, üretimin sürekliliği, gıda güvenliği ve doğal yaşam açısından ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti ve su kaynaklarının korunması, altyapının dayanıklılığının artırılması, verimli işletme ile suyun yeniden kullanımının bir arada ele alınması gerektiğini belirtti.

Şengül, ayrıca su kayıplarıyla mücadelenin kaynak ve enerji tasarrufu bakımından kritik olduğunun altını çizdi ve daha güçlü çözümler için kamu kurumları, üniversiteler ile özel sektörün iş birliği önemine işaret etti. Ödül, Muğla'nın su yönetimi alanındaki çalışmalarının ulusal platformlarda tanınması açısından önem taşıyor.

MUSKİ’NİN SU YÖNETİMİ PROJESİNE İSTANBUL’DA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

MUSKİ’NİN SU YÖNETİMİ PROJESİNE İSTANBUL’DA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kurubaş geçidinde görüşü düşüren sis ve sağanak sürücülere uyarı
images

Süt üretiminde standardizasyon adımı: Sakaören'de sağım hijyeni eğitimi
images

Denizde oluşan hortum dörtyol açıklarında görüntülendi
images

Yerkozlu köyü 200 metrelik sondajla suya kavuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü: Küçükçekmece'de park halindeki araçta yangın

Edremit ticaret odası'nda kura tartışmasının ardından Metin Aslan başkan oldu

Sultangazi’de İSKİ çalışması sonrası sokakta çöküntü: ambulans lastiği çukura düştü

Düzce itfaiyesi ofis ve gündüz bakımevi personeline tatbikatlı eğitim verdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü