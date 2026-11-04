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Yağışla birleşen mesai trafiği: İstanbul'da yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkışında etkisini artıran yağış, ana arterlerde uzun kuyruklar oluşturdu; trafik yoğunluğu 18.00 itibarıyla yüzde 89 olarak kaydedildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağışla birleşen mesai trafiği: İstanbul'da yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

Yağışın etkisi akşam trafiğini durma noktasına getirdi:

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağış, iş çıkış saatindeki hareketliliği artırarak kentin birçok noktasında araç trafiğinin ağırlaşmasına yol açtı. Özellikle ana arterlerde ve kavşaklarda ilerleme hızı ciddi şekilde düştü.

Belirgin noktalarda oluşan sıkışma:

Kentin önemli aktarma noktalarından Cevizlibağ ve Yenibosna E-5 Karayolu hattında trafik adım adım ilerlerken, araç kuyrukları sokak görünümünü değiştirdi. Yağmura yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken bazıları duraklara sığındı; toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Resmi veriler ve havadan görüntüler:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasındaki kayıtlara göre yoğunluk, 18.00 itibarıyla yüzde 89 seviyesine ulaştı. Yoğunluğun arttığı güzergahlar havadan görüntülenerek, trafiğin durma noktasına geldiği gözlemlendi.

Gözlemler, yağışla birlikte akşam mesai çıkışının çakışmasının trafik akışını olumsuz etkilediğini; sürücüler ve yolcular açısından beklemelerin ve gecikmelerin yaygın olduğunu gösteriyor. Kent içi hareketliliğin normale dönmesi, yağışın hafiflemesi ve akışın yavaş yavaş açılmasına bağlı olacak.

İSTANBUL’DA ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE OLUŞAN YOĞUNLUK...

İSTANBUL’DA ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE OLUŞAN YOĞUNLUK NEDENİYLE TRAFİK, DURMA NOKTASINA GELDİ. YÜZDE 89’A ULAŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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