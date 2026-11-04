Kırıkkale'de kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Kırıkkale'nin Sanayi Mahallesi 1420. Sokak'ta meydana gelen kazada bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü Y.K. ile arkasındaki yolcu S.K. yaralandı. Çarpışmaya karışan araçlar ise 71 ADR 903 ve 06 NK 2178 plakalı araçlardı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tetkik ve müdahalelerin ardından her iki yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma ve trafik düzenlemesi:

Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. Otomobil sürücüsü M.B. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'DE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI