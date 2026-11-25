kaza mahalli ve dron görüntüleri:

Günün ilk ışıklarıyla Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 tipi eğitim helikopterinin düştüğü enkaz havadan dron ile görüntülendi. Kayıtlarda enkazın durumu gün ışığıyla daha net görüldü.

kaza yeri ve uçuş bilgileri:

Helikopterin eğitim maksatlı olarak Eskişehir'den havalandığı ve kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı mevkiinde kaza kırıma uğradığı aktarılıyor. Dron görüntüleri, kaza mahallinin konumuna ilişkin görsel veri sağladı.

inceleme ve güvenlik çalışmaları:

Bölgede askeri personel ve ilgili ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınarak teknik incelemeler sürüyor. Yetkililer, kazada 5 askerin şehit olduğunu bildirdi ve çalışmaların delil tespitiyle kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNE BAĞLI YÖRÜKAKÇAYIR MAHALLESİ KIRSALINDA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT AS-532 TİPİ ASKERİ EĞİTİM HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ SONUCU 5 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU KAZA MAHALLİ VE ENKAZ ALANI, GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.