Eskişehir'de düşen helikopter

Eskişehir'de, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi üstündeki kırsal alanda bir askeri helikopter düştü. Olay, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı.

Kaza yeri ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düşen helikopterde soğutma çalışması başlatıldı. Kaza mahalli üzerinde ayrıca bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği görüldü.

resmî açıklama:

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

inceleme çalışmaları:

Edinilen bilgilere göre, kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Bölgede güvenlik önlemleri alınmış olup, güvenlik ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'de helikopter düştü: 5 asker şehit oldu