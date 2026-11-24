Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının sonuçları

11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Kurulda, sermaye piyasalarındaki risklerin azaltılmasına yönelik tedbirler, yatırımcı korunması ve piyasa dolandırıcılığına karşı uygulanacak yaptırımların güçlendirilmesi gündeme alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı; İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda çalışma sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Taslak düzenlemenin kapsamı:

Kurul çalışmalarına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine ilişkin kanuni düzenleme taslağının hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. Taslak; sermaye piyasalarındaki risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni önlemler ile hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların, sorumlularından tahsil edilmesine ve yatırımcılara iadesine yönelik mekanizmalar oluşturmayı amaçlıyor. Hazırlık sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu gibi kurumlar ile sektör temsilcileriyle görüşmeler yürütüldü.

Ceza artışları, denetim ve hukuki süreçler:

Açıklamada, piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılmasının öngörüldüğü vurgulandı. Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların denetimleri sonucunda, piyasayı bozan ve haksız kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçlerin sürdüğü ifade edildi. Kurul, yaptırımlarla hem caydırıcılığı artırmayı hem de mağdur yatırımcıların zararlarının giderilmesini hedefliyor.

Ayrıca, taslakla getirilecek mekanizmalar sayesinde hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan kayıpların tespit edilip sorumlulardan tahsil edilmesi ve bu tutarların yatırımcılara iade edilmesi için işlem süreçlerinin netleştirilmesi amaçlanıyor. Taslağın, ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis grubuna sunulacağı bildirildi.

Kurul kararları arasında, tasfiye süreçlerine ilişkin uygulamalarda da açıklık sağlanması yer aldı. Buna göre, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları çerçevesinde, ara ödemeler kapsamında 1 milyon TL’ye kadar olan son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Önümüzdeki dönemde hazırlanan taslağın Meclis sürecine taşınmasıyla birlikte sermaye piyasalarında hem denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hem de yatırımcıların korunmasına yönelik uygulamaların hız kazanması bekleniyor.

ON BİRİNCİ FON KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.