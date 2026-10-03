Eskişehir'de geceyi alarma geçiren yangın: park halindeki araç küle döndü

olay yeri ve müdahale:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; kısa sürede büyüyen alevler aracın büyük bölümünü sardı ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

soruşturma ve iddialar:

Bazı çevre sakinleri yangının aracın bilerek ateşe verilmesi sonucu çıktığını öne sürdü. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir tespit yapılmadığı bildirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililerden gelecek açıklamalar beklenecek.

ESKİŞEHİR'DE KUNDAKLANDIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL ADETA KÜLE DÖNERKEN, OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.