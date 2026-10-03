Dto Bodrum'da üçüncü dönem başladı: Orhan Dinç yeniden başkan

Seçim süreci ve sonuç:

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi'nde bugün yapılan seçimde mevcut başkan Orhan Dinç tek aday olarak sandıkta yer aldı. Oy verme işlemi sabah 09.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar sürdü.

Seçim sonucunda kullanılan 166 oyun tamamını alan Orhan Dinç, üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "4 yıllık görev süremizi doldurduk. 4 yılda bir yapılıyor seçimlerimiz. 449 adet seçmen olma hakkına kazanan üyelerimiz var. Tabi sezon da bir yandan da devam ediyor. Bodrum’da olmayan, telefonla arayan, desteklerini telefonla bildiren üyelerimiz de var. Burada olan herkes geliyor, sağ olsun, ilgi gösteriyorlar. Fethiye şube, Marmaris şube ve Bodrum şube olmak üzere Muğla ilimizde 3 tane deniz ticaret odası şubemiz var. Türkiye genelinde de 9 tane var. Şu anda aynı zamanda da eş zamanlı olarak da Fethiye’de de oylama işlemi devam ediyor. Burada da biz hem Bodrum’un hem de Milas’ın Deniz Ticaret Odası temsilciliğini yapıyoruz. İki ilçemizin de denizcilik sektörünü temsil ediyoruz"

Yeni dönem hedefleri:

Dinç, yeni dönemde deniz turizmi ve üyelerin ticaret hacmini artırmaya odaklanacaklarını belirtti ve hem devam eden hem de planlanan projelere vurgu yaptı.

Yeni dönemle ilgili de mesajlar veren Orhan Dinç; "Zor dönemlerden geçiyoruz ülke olarak. Deniz turizminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ülkemiz için ne kadar çok kilit bir noktada olduğunu biliyoruz. Bu bilinç ve bu sorumlulukla beraber denizciliğimizi geliştirmek, faaliyetlerimizi arttırmak, üyelerimizin ticaretini arttırmak için de görevlerimize devam ediyoruz. Tabii ki yeni projelerimiz de var, devam eden projelerimiz var. Sizlerin de bildiği üzere ayın 14’ünde bir Bodrum Boat Show ikincisini düzenleyeceğiz hep beraber inşallah. Onun hazırlıkları şu anda Bodrum’da görmüşsünüzdür, çadır ve stat kurulumları başladı. Dolayısıyla Bodrum Boat Show’un sadece Bodrumumuz için değil, Türk denizciliği için merkezi noktada olduğunu ve ilerleyen yıllarda da ülkemiz için çok önemli bir noktada olacağını düşünüyoruz. Yat imalatı, bakımı, onarımı, marinalarımız, yan sektörümüz, mavi yolculuğumuz denizcilik anlamında denizcilik ekonomisinin anlamında bu Boat Show’un her sektörümüze katkı sağlayacağını ve tekrar özlenen eski ekonomik anlamdaki ivmeyi kazanacağını düşünüyoruz"

Seçim ve açıklamalar, Bodrum ile birlikte Muğla'daki diğer deniz ticaret odası şubelerinin faaliyetlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü de bir kez daha ortaya koydu.

DTO BODRUM’DA 3. ORHAN DİNÇ DÖNEMİ