Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

operasyonun detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma yürüttü. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirlediği 4 şüpheli yapılan operasyonda yakalandı.

ele geçirilenler ve miktarlar:

Yapılan arama ve incelemelerde 5 bin 422 adet sentetik ecza ile 49 adet Exstasy hap ele geçirildi. Ayrıca çeşitli miktarlarda kokain, esrar ve alfa metil fenatilamin bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 37 bin TL para da delil olarak alındı.

şüphelilerin yasal süreci:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

MERSİN'DE POLİSİN TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.