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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Mersin'de torbacı olarak anılan sokak satıcılarına yönelik operasyonda Toroslar ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı ve tutuklanmalarına karar verildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

operasyonun detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma yürüttü. Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin belirlediği 4 şüpheli yapılan operasyonda yakalandı.

ele geçirilenler ve miktarlar:

Yapılan arama ve incelemelerde 5 bin 422 adet sentetik ecza ile 49 adet Exstasy hap ele geçirildi. Ayrıca çeşitli miktarlarda kokain, esrar ve alfa metil fenatilamin bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ve 37 bin TL para da delil olarak alındı.

şüphelilerin yasal süreci:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

MERSİN&#039;DE POLİSİN TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ...

MERSİN'DE POLİSİN TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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