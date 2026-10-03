Pamukkale'de patlama sonrası itfaiye köpükle müdahale ediyor

Pamukkale'de akaryakıt istasyonunda patlama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakıt boşaltımı yapılan bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Olayda bir kişi ağır yaralandı, tankerin alevlerin arasında kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralıya müdahale ve yangına erken müdahaleyi sürdürdü.

olayın seyri ve ilk müdahale:

Patlamanın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için köpük kullandı ve alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler hem yangını söndürmeye hem de yeni patlama riskine karşı çevre güvenliğini sağlamaya odaklandı.

güvenlik ve risk değerlendirmesi:

Akaryakıt boşaltımı sırasında oluşan bu tür olaylarda, yakıt buharlarının tutuşması, yanlış prosedürler veya ekipman eksiklikleri rol oynayabilir. Uzmanlar, benzer kazaların önlenmesi için doğru topraklama, personel eğitimi ve uygun güvenlik ekipmanlarının zorunlu olduğunu hatırlatıyor. Yetkililer soruşturma ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor; güvenlik gerekçesiyle Denizli-Antalya karayolu tamamen ulaşıma kapatıldı.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE YAKIT BOŞALTILMI YAPILAN BİR AKARYAKIT İSTASYONUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ. YAKIT BOŞALTAN TANKERİN ALEVLERİN ARASINDA KALDIĞI PATLAMADA BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN ALEVLERE KÖPÜKLE MÜDAHALESİ SÜRERKEN, PATLAMA RİSKİNE KARŞI DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU TAMAMEN ULAŞIMA KAPATILDI.