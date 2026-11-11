Eskişehir'de genç kız hentbolunda okullar arası şampiyon belli oldu

Eskişehir'de okul sporları hentbol turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Okul Sporları Genç Kız hentbol müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Turnuva boyunca takımlar arasında çekişmeli maçlar oynandı.

turnuva sonuçları:

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan final mücadeleleri sonucunda Tayfur Bayar Anadolu Lisesi birinci oldu. İkinci sırayı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, dördüncülüğü ise Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi aldı.

ödül töreni ve değerlendirme:

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edilirken, müsabakalara katılan tüm sporcular tebrik edildi ve performansları takdir edildi.

ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI HENTBOL GENÇ KIZ MÜSABAKALARI, PORSUK SPOR SALONU'NDA OYNANAN FİNAL KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ.