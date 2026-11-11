Salah bordo-mavili formayla gol ritmini sürdürüyor

salah bordo-mavili formayla ligin dikkatini topluyor

Mohamed Salah, Liverpool'daki uzun ve başarılı döneminin ardından transfer olduğu Trabzonspor formasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Bordo-mavili kulübe gelişi dünya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, saha içindeki performansı da beklentileri karşılıyor.

liverpool'daki gol krallıkları:

İngiltere Premier Lig'de geride bıraktığı 9 sezonda gösterdiği istikrarla ön plana çıkan Salah, kariyerinde 4 kez gol krallığı yaşadı. Mısırlı oyuncu bu başarıyı 2017-18 (32 gol), 2018-19 (22 gol), 2021-22 (23 gol) ve 2024-25 (29 gol) sezonlarında elde ederek Premier Lig'deki etkin golcülüğünü kanıtladı.

süper lig'deki ilk 11 haftalık bilançosu:

Trendyol Süper Lig'de bordo-mavili formayla geride kalan 11 haftada gösterdiği performansla Salah, İngiltere günlerini aratmayacak bir başlangıç yaptı. Söz konusu periyotta kaydettiği 9 gol ve 3 asist ile takımına önemli katkı veren oyuncu, gol krallığı yarışında da öne çıktı.

Sezonun geri kalan bölümünde ortaya koyacağı istikrar, Salah'ın hem kişisel hedefleri hem de Trabzonspor'un ligdeki iddiası açısından belirleyici olacak. Tecrübeli futbolcunun performansı, bordo-mavili camianın beklentilerini şimdiden karşılar nitelikte.

İNGİLTERE PREMİER LİG EKİBİ LİVERPOOL'DAKİ BAŞARILI KARİYERİNİN ARDINDAN TRABZONSPOR'A TRANSFER OLAN MOHAMED SALAH, BORDO-MAVİLİ KULÜBE GELİŞİYLE DÜNYA FUTBOL GÜNDEMİNE DAMGA VURDU. MISIRLI YILDIZ, İNGİLTERE'DEKİ BAŞARILI PERFORMANSINI TRABZONSPOR FORMASIYLA DA SÜRDÜRÜYOR.